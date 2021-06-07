Политика

Партия Касьянова отказалась от участия в парламентских выборах

«Партия народной свободы» экс-премьера России Михаила Касьянова отказалась от участия в выборах депутатов Государственной Думы. Как передает радио «Эхо Москвы», в руководстве организации пояснили, что это связано с невозможностью сформировать коалицию с другими политическими силами.

Ранее на съезде партии было принято решение, что ПАРНАС примет участие в парламентских выборах в составе объединенной оппозиционной коалиции в том случае, если она будет создана.

Напомним, выборы депутатов Госдумы пройдут в сентябре 2021 года.

