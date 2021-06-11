Политика

Владимир Путин рассказал, что сделает при передаче власти

Президент России Владимир Путин считает, что его уход с поста главы государства ничего не разрушит. Он заявил, что при передаче власти постарается обеспечить поддержку тем, кто готов «положить жизнь на алтарь Отечества», даже если эти люди будут критически относиться к его деятельности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на интервью президента американскому телеканалу NBC News.

«Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?.. Когда-то, разумеется, это естественный процесс, биологический, нам всем будет замена: и вам на своем месте, мне на своем. Но я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее, — сказал Владимир Путин.— Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны».

Владимир Путин пришел к власти 31 декабря 1999 года, когда по решению президента России Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента. Впервые Владимира Путина избрали президентом 26 марта 2000 года. Согласно Конституции, президентский пост в России нельзя занимать более двух сроков подряд. В 2008 году главой государства стал Дмитрий Медведев, в 2012 году выборы снова выиграл Путин. В 2020 году в соответствии с поправками к основному закону страны его президентство стало отсчитываться заново.