Политика

Любовь Соболь заявила, что не будет выдвигаться в Госдуму

Сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК - организация, признанная иностранным агентом и экстремистской организацией в России) Любовь Соболь сообщила, что не будет выдвигаться в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров, наличие организационной структуры и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК (признанный иноагент — ред.) экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму», - написала она в Facebook.

Выборы депутатов Госдумы планируются на 19 сентября.

Суд признал «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан», общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ.