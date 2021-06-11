Политика

«Особое мнение» Антоном Минаковым и Сергеем Литвиненко. Видеотрансляция

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостями студии станут депутаты Псковского областного Собрания от Либерально-демократической партии России Антон Минаков и Сергей Литвиненко.

Ведущий программы Александр Савенко обсудит с представителями ЛДПР актуальные темы общественно-политической повестки, в том числе резонансные законодательные инициативы либерал-демократов и подготовку партии к сентябрьским выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Также участники программы ответят на вопросы радиослушателей. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена