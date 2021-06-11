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«Особое мнение» депутатов от ЛДПР о законодательных инициативах и выборах. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Особое мнение», которая 16 июня вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гости студии - депутаты Псковского областного Собрания от либерально-демократической партии России Антон Минаков и Сергей Литвиненко. Ведущий программы Александр Савенко обсудил с представителями ЛДПР актуальные темы общественно-политической повестки, в том числе резонансные законодательные инициативы либерал-демократов и подготовку партии к сентябрьским выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.