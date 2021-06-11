Антон Минаков рассказал, кто будет участвовать от ЛДПР в выборах в областное Собрание

Кандидатуры для участия в выборах Псковского областного Собрания от ЛДПР будут утверждены на региональной конференции партии 26 июня. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.
Антон Минаков огласил первую тройку, которая будет представлять ЛДПР на выборах в областное Собрание по единому округу: «Естественно, это будет лидер партии Владимир Жириновский и мы с Сергеем Литвиненко (депутатом Псковского областного Собрания — ред.)».
Имена наиболее вероятных кандидатов как по одномандатным округам, так и по спискам Антон Минаков не назвал. «Тут процесс тонкий, и мы огласим их после конференции. Но могу сказать, что на 99% это наши местные координаторы, которые знакомы местным жителям, имеют узнаваемость и популярность. Так что, думаю, что после конференции в этом плане сюрпризов не будет», - заключил гость студии.