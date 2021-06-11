Политика

Антон Минаков: Против оппозиции на выборах будут задействованы серьезные ресурсы

Главные угрозы и вызовы для ЛДПР на предстоящих сентябрьских выборах назвал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«Они, безусловно, имеются, но это, скорее, не угрозы, а проблемы, с которыми нам предстоит столкнуться», - пояснил он прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. В числе таких угроз он перечислил многодневное, досрочное и дистанционное электронное голосование. «Это виды голосования, которые мы, к сожалению, не можем отслеживать на 100%. Например, если люди будут голосовать через портал госуслуг, как мы можем поставить своих наблюдателей на сервера?» - сказал гость студии.

Также он предрекает проблемы с выездным голосованием. «Мы уже сталкивались с тем, когда урна для голосования ставилась в "ГАЗель", она уезжала в неизвестном направлении, а возвращалась уже с полной урной. И таких проблем может быть много, но ЛДПР как самая старая и самая опытная партия постарается минимизировать эти риски», - подчеркнул Антон Минаков

«В очередной раз нам придется столкнуться с очень сильным административным ресурсом. Против нас, оппозиционных партий, будут задействованы серьезные материальные ресурсы и нам остается рассчитывать на поддержку наших избирателей, на их сознательность и активность, на то, что они придут на выборы и нас поддержат», - заявил лидер псковских либерал-демократов.