Политика

В Собрании 7-го созыва ЛДПР намерена решать невыполненные за 5 лет задачи

Либерал-демократы намерены выполнить в Псковском областном Собрании седьмого созыва те задачи, которые им не удалось выполнить в шестом. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания Сергей Литвиненко.

«Не все у нас получалось за эти пять лет. Да, мы старались как можно больше внести законопроектов, которые могли бы обеспечить потребности людей. Например, нам удалось снизить транспортный налог, участвовали в работе согласительной комиссии по бюджету, где от всех партийных фракций формулировались предложения. В частности, мы одни из первых на комиссии подняли вопрос обеспечения жильем врачей, приезжающих в Псковскую область из других регионов, чтобы сократить нехватку узких специалистов, которых не хватает как в районах, так и в областном центре», - сказал Сергей Литвиненко.

При этом он отметил положительную динамику: в 2018 году для иногородних врачей была приобретена одна квартира, в 2019 — 4, а в 2020 — уже 16. «Это говорит о прогрессе, причем даже в условиях пандемии», - заметил гость студии.

В то же время он напомнил, что не все законопроекты ЛДПР принимались большинством регионального парламента, в том числе и потому, что они требовали дополнительных расходов. «Поэтому те задачи, которые мы не смогли выполнить за это время (за период работы 6-го созыва областного Собрания — ред.), мы попытаемся перенести на следующий созыв. Будем встречаться с избирателями, фиксировать их обращения, доносить их до областной администрации и ставить вопрос о выделении средств на их реализацию. Ставим задачу работать для наших избирателей», - резюмировал Сергей Литвиненко.

Между тем координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков высказал мнение, что работать в региональном парламенте либерал-демократам было тяжело, но им есть, чем гордиться. «Считаю, основной итог нашей работы - сотни депутатских запросов, которые нами были направлены. Мы помогли большому количеству людей решить проблемы. Кроме того, большинство внесенных нами законопроектов были приняты, хотя мы - не "Единая Россия"», - сказал он.