Политика

В два раза увеличить число выездов в районы планируют псковские либерал-демократы

В два раза увеличить количество выездов в районы планируют псковские либерал-демократы. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков, рассказывая о том, как партийцы планируют выстраивать свою избирательную кампанию по выборам в Псковское областное Собрание и Госдуму.

«Наша предвыборная кампания началась еще в 2016 году, сразу после избрания в нынешний созыв. Все это время мы планомерно работали и будем работать, если избиратели нам окажут поддержку», - отметил гость студии. Единственное, что изменится, по его словам, - увеличится число поездок по районам Псковской области.

«Я планировал это сделать еще весной, но состояние дорог в районах оставляет желать лучшего. После региональной конференции мы увеличим число поездок в 2 два раза», - заключил Антон Минаков.