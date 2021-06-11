Политика

ЛДПР повторно обратилась в Верховный суд по делу Алексея Харлашина

ЛДПР повторно обратилась в Верховный суд по вопросу восстановления кандидата от ЛДПР Алексея Харлашина на выборах главы Себежского района, которые прошли в 2020 году. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков, отвечая на вопрос, ожидает ли он на сентябрьских выборах 2021 года применения нечестных приемов по отношению к кандидатам от ЛДПР.

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«Мы допускаем, что нечестные приемы будут применяться точечно по отношению к нашим сильным кандидатом, как было в прошлом году с Алексеем Харлашиным. Его сняли с выборов за то, что в графе "имущество за границей" он поставил не слово "нет", а прочерк. И за это сняли сильнейшего кандидата, - напомнил Антон Минаков. - На этом опыте мы делаем выводы, но когда против тебя идут политические силы с таким административным ресурсом, все предусмотреть и предугадать просто невозможно».

При этом, отметил гость студии, ситуацию держит на контроле лидер партии Владимир Жириновский. «Он знаком с ситуацией на 100%. Не так давно он сам звонил Харлашину, они проговорили минут 15-20, и он дал советы, как себя вести», - рассказал лидер псковских либерал-демократов.

«Вопрос с выборами главы Себежского района все еще не закрыт. Было подано второе обращение в Верховный суд. Будем продолжать оспаривать результаты голосования, - заявил Антон Минаков. - Областные и районные суды мы проигрываем, но на уровне Кассационного и Верховного побеждаем. Будем бороться до последнего. Пусть у всех себежан будет возможность прийти и проголосовать на выборах главы района по одинаковому списку кандидатов».