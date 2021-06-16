Политика

Съезд «Единой России» пройдет с соблюдением максимальных мер безопасности

В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией и введенными в Москве ограничениями «Единая Россия» обеспечит максимальные меры безопасности для участников XX Съезда, который пройдет 19 июня, как и планировалось ранее. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, число его делегатов и гостей сокращено втрое.

«Все делегаты и гости мероприятия, представители прессы накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке Съезда будут дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Все желающие смогут сделать прививку», - говорится в сообщении.

Использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием для всех участников мероприятия – делегатам и гостям будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. «Также строго будут выполняться все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, касающиеся социального дистанцирования участников и их размещения в зале. Организаторы обеспечат регулярную дезинфекцию помещений. К подготовке Съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения», - рассказали в партии.

Для представителей прессы будет организована онлайн-трансляция на официальных ресурсах партии. На месте освещать работу Съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ.

Напомним, Съезд «Единой России» пройдет в Москве 19 июня. Его участники утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.