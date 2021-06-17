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Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

17.06.2021 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Как обычно по четвергам, постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко вместе со слушателями начнут обсуждение актуальных тем общественно-политической повестки.

Главная тема сегодняшнего разговора в «клубе трех мудрецов в одном тазу» навеяна событиями стартовавшего на днях футбольного чемпионата Европы. Сборная России уже успела на «Газпром-Арене» разгромно проиграть Бельгии и вымучить победу с минимальным счетом над Финляндией. Пока одни на чем свет стоит ругают Черчесова и Ко, а другие перед игрой с Данией продолжают верить в чудо, ведущие «Сообразим на троих» собираются выйти за рамки чисто спортивной тематики и предлагают поискать параллели между отечественным футболом и российской политикой. Если вдуматься, и там, и там, нет места ни для подвига, ни для сенсации. Это вроде бы стопроцентный аутсайдер Финляндия обыгрывает экс-чемпиона Европы Данию, а Россия в принципе не может победить Бельгию. И в политике у нас то же самое. «Новые люди» и КПРФ на выборах не могут обыграть «Единую Россию»...

Если вам есть, что сказать, звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте свои аргументы.

Трансляция завершена

Теги: #футбол #спорт #политика #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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