Политика

«Сообразим на троих»: Российский футбол и политика как близнецы-братья. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 17 июня. Как обычно по четвергам, постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко вместе со слушателями обсудили актуальные темы общественно-политической повестки.

Главная тема сегодняшнего разговора в «клубе трех мудрецов в одном тазу» была навеяна событиями стартовавшего на днях футбольного чемпионата Европы. Сборная России уже успела на «Газпром-Арене» разгромно проиграть Бельгии и вымучить победу с минимальным счетом над Финляндией. Пока одни на чем свет стоит ругают Черчесова и Ко, а другие перед игрой с Данией продолжают верить в чудо, ведущие «Сообразим на троих» собираются выйти за рамки чисто спортивной тематики и предлагают поискать параллели между отечественным футболом и российской политикой. Если вдуматься, и там, и там, нет места ни для подвига, ни для сенсации. Это вроде бы стопроцентный аутсайдер Финляндия обыгрывает экс-чемпиона Европы Данию, а Россия в принципе не может победить Бельгию. И в политике у нас то же самое. «Новые люди» и КПРФ на выборах не могут обыграть «Единую Россию»...