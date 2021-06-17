Политика

Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 19 сентября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Фото: regnum.ru

«Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», - говорится в тексте документа.

Теперь ЦИК России должен принять порядок проведения голосования, а политические партии - провести съезды и утвердить кандидатов и программы. Уже в субботу это сделает «Единая Россия», на следующей неделе - КПРФ, ЛДПР и объединенная партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Остальные политические силы планируют свои съезды на первую половину июля, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва пройдут в тот же день. Соответствующее решение парламентарии приняли сегодня, 17 июня, на заключительной сессии.