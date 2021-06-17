Политика

Более 6 тысяч законопроектов приняли депутаты Госдумы VII созыва

Более 6 тысяч законопроектов за пять лет работы приняли депутаты Государственной Думы VII созыва. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своих социальных сетях.

Фото: duma.gov.ru

«Сегодняшнее пленарное заседание завершило пятилетний срок нашей работы, - отметил он. - Каждый третий законопроект направлен на поддержку и развитие образования, здравоохранения, ЖКХ, то есть имеет прямое социальное значение».

Александр Козловский рассказал, что парламентарии дорабатывали законы, внося в них поправки. «Пример тому – поправки в 44-й ФЗ "О закупках" в части культуры: механизм выбора подрядчиков в конкурентной среде сохранен, но учтена специфика и практика работы с мест в этой сфере. В нашем созыве внесены поправки в основной закон страны. Практически ежегодно Госдума вносила свою часть работы над реализацией послания президента Федеральному Собранию. Каждый принятый нами бюджет страны проработан, максимально сбалансирован под реалии и вызовы времени», - подчеркнул он.



«Благодарен своим коллегам по комитетам Госдумы, по фракции "Единая Россия", профессиональным сообществам, общественности и СМИ, чье мнение мы учитываем при работе, моим избирателям, с которыми у нас выстроена обратная связь, региональным органам законодательной и исполнительной власти Псковской области за совместную продуктивную работу!» - добавил Александр Козловский.