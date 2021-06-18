Политика

В Пскове избирком проводит совещание с руководителями реготделений политических партий

Совещание с руководителями региональных отделений партий проводит Избирательная комиссия Псковской области сегодня, 18 июня. Разговор посвящен обсуждению вопросов, связанных с проведением сентябрьских выборов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участие в мероприятии принимают председатель облизбиркома Игорь Сопов, его заместитель Сергей Кулаков, сотрудники аппарата комиссии и представители разных партий.

Игорь Сопов, приветствуя участников, напомнил, что накануне президент Путин подписал о указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. На эту же дату назначены выборы депутатов нового созыва Псковского областного Собрания. Напомним, соответствующее решение принято накануне на сессии регионального парламента.

«Ситуация с коронавирусом неблагоприятная, поэтому выборы в любом случае пройдут с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением мер профилактики, примененных на выборах в 2020 году», - уточнил Игорь Сопов. Также он не исключил возможность переноса ряда участков в другие места. Это, в частности, может коснуться участков, которые располагаются в учебных учреждениях.

Далее слово было предоставлено региональному омбудсмену Дмитрию Шахову. Он пожелал, чтобы предстоящие выборы прошли на высшем уровне. «Учитывая желание партий победить и тот факт, что они не сидели от выборов до выборов просто так, понятно, что политическая борьба развернется серьезная», - заметил он. Также Дмитрий Шахов пожелал использовать на выборах больше КОИБов и подчеркнул роль наблюдения за ходом голосования в целях недопущения нарушений.

Далее представители облизбиркома рассказали об изменениях в избирательном законодательстве, о техническом оснащении избирательных участков, внедрении новых избирательных технологий, а также дали рекомендации по финансированию избирательных кампаний политических партий и кандидатов при подготовке и проведении выборов. На встрече также будет представлена печатная версия Избирательного кодекса Псковской области в последней редакции от 1 июня 2021 года.