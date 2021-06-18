Политика

Игорь Сопов призвал повысить квалификацию «партийных» наблюдателей

Избирательная комиссия Псковской области нацелена на взаимовыгодное сотрудничество с партиями, в том числе и в вопросах обеспечения наблюдения за ходом выборов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на совещании с представителями региональных отделений партий 18 июня заявил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Прежде всего, он поблагодарил все партии, которые направляют своих наблюдателей на участки, добавив, что все выявленные нарушения устраняются в кратчайшие сроки. В то же время он подчеркнул, что зачастую работа наблюдателей от партий является камнем преткновения, поскольку некоторые из них некорректно ведут себя на избирательных участках, мешают работе сотрудников комиссии и ходу голосования, пытаются увидеть нарушения там, где их нет. «Не надо любую неточность превращать в серьезнейшее нарушение и делать на этом политический пиар, публикуя это в СМИ», - призвал Игорь Сопов.

Далее он продемонстрировал представителям партий видеофрагменты, которые свидетельствуют о некорректном поведении «партийных» наблюдателей» и представителей СМИ на участках. Фрагменты были сделаны на основе записей с камер видеонаблюдения, имеющихся на избирательных участках.

Кроме того, Игорь Сопов отметил низкий уровень квалификации многих наблюдателей, которых направляют на участки партии. Некоторые, по его словам, даже не знают, от какой партии направлены, и руководствуются методичками 2018 года.

В связи с эти председатель Избирательной комиссии Псковской области напомнил, что Общественная палата региона занимается обучением общественных наблюдателей и предложил партиям направить на обучение и своих наблюдателей.

Игорь Сопов еще раз поблагодарил партии за осуществление наблюдения за ходом голосования. «Благодаря вам мы выявляем и исправляем свои ошибки. Мы нацелены на взаимовыгодную работу», - подчеркнул он, добавив, что к лицам, виновным в допущенных нарушениях, применены соответствующие меры.