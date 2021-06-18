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Политика

В России назвали сроки проведения голосования на выборах в Госдуму

18.06.2021 15:16|ПсковКомментариев: 0

Голосование на выборах в Госдуму будет проводиться в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление главы ЦИК Эллу Памфилову.

«Провести голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года», — заявила она на заседании ЦИК.

По ее словам, такое решение было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. Также основными аргументами в пользу проведения трехдневного голосования стали эпидемиологическая ситуация в стране, сохранение здоровья граждан и соблюдения мер безопасности. Благодаря увеличению числа дней расширяются возможности выбора удобных мест и времени для того, чтобы проголосовать, отметила Памфилова.

Кроме того, по ее словам, голосование в три дня гарантируют его безопасность, доступность и удобство для избирателей, однако наблюдателям будет сложнее, но власти постараются создать им комфортные условия.

Памфилова в то же время подчеркнула, что такой формат голосования не повышает риск фальсификации его итогов. Наблюдатели, по ее словам, должны быть везде. Во ВЦИК, как отметила ее глава, осознают возросшую нагрузку, но уверены, что избиратели превыше всего.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране наработан опыт проведения голосования в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и вопрос о переносе выборов в Госдуму не обсуждался.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

 
В конце марта Путин заявил, что для страны и ее суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Президент также выразил уверенность в том, что профессионализм ЦИК позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.

В том же месяце президент заявлял о том, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено. Российский лидер, говоря о предстоящих парламентских выборах, отмечал, что важно принять все меры для соблюдения общественного порядка и безопасности граждан.

Теги: #ЦИК #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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