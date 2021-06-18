Политика

Более трети УИКов Псковской области оснастят системой видеонаблюдения к выборам

О техническом оснащении избирательных участков на сентябрьских выборах в Псковской области рассказал заместитель председателя Избирательной комиссии региона Сергей Кулаков на совещании с представителями отделений партий. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Сергея Кулакова, недавно избирком приобрел для участковых избирательных комиссий 609 ящиков для хранения бюллетеней. Кроме того, каждый участок будет оснащен двумя складными ширмами и получит ноутбук — ранее облизбирком объявил закупку на приобретение 609 ноутбуков и ожидает их поставки.

На участках с численностью избирателей от 1000 человек установят два стационарных ящика. Кроме того, будут приобретены переносные ящики для голосования.

Все 26 территориальных избирательных и 208 участковых комиссий с численностью избирателей от 1000 будут оснащены системой видеонаблюдения.

Сергей Кулаков также напомнил, что выборы в Псковской области пройдут с неукоснительным соблюдением мер профилактики коронавируса. В частности, все члены комиссий, правоохранители и голосующие будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.