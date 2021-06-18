Политика

Владимир Путин выступит на съезде «Единой России»

Президент РФ Владимир Путин выступит в субботу, 19 июня, на съезде партии «Единая Россия», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В преддверии выборов в Государственную Думу и другие избираемые органы власти, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования, Владимир Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы», - говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что делегатам съезда предстоит тайным голосованием избрать кандидатов от партии на предстоящих выборах всех уровней, а также принять основные направления предвыборной программы «Единой России».

«В дальнейшем принятые съездом программные документы будут обсуждаться в регионах и дорабатываться с учетом предложений граждан и экспертного сообщества», - информирует пресс-служба Кремля.