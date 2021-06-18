Политика

Команда Владимира Жириновского приедет в Псковскую область 21 июня

Команда депутата Госдумы, председателя ЛДПР Владимира Жириновского снова приедет в Псковскую область 21 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

Автобус ЛДПР пробудет на территории Псковской области почти четыре дня. За это время партийцы посетят 19 населенных пунктов. Общая протяженность маршрута составит более 1 400 километров.

Первыми автобус помощи ЛДПР встретят жители поселка Плюсса. Ориентировочное время прибытия – 21 июня в 15.20. В этот же день команда Владимира Жириновского встретится с жителями Струг Красных, Ершово и Пскова.

«Время работы автобуса помощи ЛДПР в каждом населенном пункте ограниченно, поэтому просьба заранее подготовить свои письма к лидеру партии Владимиру Жириновскому», - отметили в пресс-службе. Помимо приема обращений, будет проходить раздача сувениров с партийной атрибутикой.