Политика

Пленарное заседание XX Съезда «Единой России» проходит в Москве

Пленарное заседание XX Съезда «Единой России» началось в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве 19 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба «Единой России»

На пленарном заседании выступит президент России Владимир Путин, он обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы. Также утвердят списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму VIII созыва, назначенных на 19 сентября, и рассмотрят проект предвыборной программы, основой которой станет послание президента России Федеральному Собранию.

Особое внимание организаторы Съезда уделят процедуре тайного голосования делегатов. Его проведут в отдельно стоящем помещении «Экспоцентра». Потоки участников будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано. В зоне голосования все участники смогут обработать руки санитайзерами. Также дезинфицировать будут тач-панели, с помощью которых пройдет голосование, и все помещения, где установят обеззараживатели воздуха. Кроме того, на Съезде будет работать пункт экспресс-тестирования на коронавирус.

Трансляцию можно посмотреть на официальном сайте партии ER.RU и в социальных сетях.

Второй этап съезда должен состояться в августе, на нем будет принята программа «Единой России» в окончательной редакции после ее доработки.