Политика

Путин: «Единая Россия» показала способность к обновлению и постоянному развитию

Президент России приветствовал делегатов XX Съезда партии. В декабре «Единая Россия» отметит свое 20-летие. За эти годы она успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников, отметил Владимир Путин на пленарном заседании XX Съезда партии, которое проходит 19 июня в Москве.

«Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой большой страны означает огромный груз ответственность. Это означает, что вы, уважаемые коллеги, те, кто работает на местах, несете эту ответственность перед людьми. Празднуете вместе со страной ее победы и разделяет то, что не получилось, ответственность за это несете. Это серьезный груз. Наша работа, ежедневная жизнь не состоит из праздников ежедневных. И за все это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решение задач, которые перед ней стоят», - заявил Владимир Путин.

По его словам, партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию. В текущей работе и в принятии решений, ключевых для нашего Отечества, проявляла и проявляет ответственность и патриотический настрой. Уважаемые коллеги, хочу вас за это поблагодарить», - резюмировал президент России.

Напомним, в Москве проходит XX Съезд «Единой России». Участие в нем принимают Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда. Совместное заседание Высшего и Генерального советов «Единой России» провел Дмитрий Медведев.