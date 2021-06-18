Политика

Путин предложил кандидатов в лидеры федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XX Съезда «Единой России», предложил кандидатов в лидеры федерального списка «Единой России» на выборах в Государственную Думу, которые состоятся 19 сентября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

«Федеральный список должны возглавить как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые, которые представляют наиболее важные направления нашей жизни, - отметил он. - Это поддержка семей с детьми, детства в целом. Это образование. Это представление интересов страны. Это, конечно, укрепление обороноспособности государства».

В числе кандидатур: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Эти кандидатуры – это наше совместное с Владимиром Путиным предложение, - отметил председатель партии Дмитрий Медведев. - Мы можем доверить представлять партию людям, которые трудятся в важнейших сферах нашей жизни, которые хорошо известны жителям нашей страны. Я рассчитываю, что вы поддержите предложение президента».