Политика

Турчак: полпреды президента возглавили территориальные группы «Единой России» на выборах в Госдуму

Список кандидатов огласили на XX Съезде партии «Единая Россия». Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев возглавил список территориальной группы №1, которая объединила фактически все регионы ДФО. Также в первой «тройке» региональной части списка — лидеры предварительного голосования вице-спикер Госдумы VII созыва Ирина Яровая (Камчатский край) и член комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Виктор Пинский (Приморский край). Об этом на XX Съезде партии сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Также в тергруппе представлены и другие лидеры предварительного голосования партии, победители федеральных кадровых проектов и волонтеры. Среди них — секретарь Хабаровского реготделения «Единой России», лидер партийного проекта «Федеральный ПолитСтартап» Максим Иванов и победитель конкурса «Лидеры России. Политика», волонтер движения «Мы вместе» Мария Воропаева. Она представляет Еврейскую автономную область.

В свою очередь, полпред главы государства в Уральском федеральном округе Владимир Якушев возглавил территориальную группу №9, объединившую Тюменскую и Курганскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. За ним идет врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин.

Напомним, в ходе Съезда делегаты утверждают списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму — подавляющее большинство из них являются победителями и лидерами предварительного голосования.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия обеспечила исчерпывающие меры для безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое, все они прошли накануне ПЦР-тестирование. Участники обеспечены защитными масками. Все помещения, где проходит мероприятие, регулярно дезинфицируются.