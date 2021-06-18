Политика

Режиссер Меньшов войдет в список кандидатов-эсеров на выборах в Госдуму

Режиссер Владимир Меньшов войдет в список кандидатов от партии «Справедливая Россия - За правду» на предстоящих думских выборах. Об этом заявил руководитель центрального аппарата партии Дмитрий Гусев, передает ТАСС. «Если мы пошли по людям творческих профессий, у нас есть Владимир Меньшов, Аскольд Запашный. Если мы пошли по телевидению, у нас есть Сергей Михеев, Глеб Пьяных, Армен Гаспарян. Это все первые лица главных федеральных каналов», - сказал Гусев.

Он также отметил, что в списках будет пять чемпионов мира. Каждый из этих кандидатов имеет свою аудиторию, «которая присоединится к тем, кто голосует за партию», добавил эсер.

В пресс-службе партии уточнили, что окончательный список кандидатов будет утвержден на съезде 26 июня.