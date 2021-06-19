Выборы главы Куньинского района назначены на 19 сентября

Выборы главы Куньинского района официально назначены на 19 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, соответствующее решение приняло сегодня, 21 июня, Собрание депутатов Куньинского района.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации. Официальное опубликование решения запланировано на 23 июня.
Напомним, 19 сентября в Псковской области также пройдут выборы в Госдуму и выборы депутатов Псковского областного Собрания 7-го созыва.