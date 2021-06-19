Выборы главы Куньинского района назначены на 19 сентября

Пьяный водитель на трассе под Невелем выехал на встречную полосу и травмировал двух человек

Губернатор поздравил всех православных христиан с праздником Святой Троицы

«Опель» наехал на пешехода на АЗС в Гдове

День рождения матери Пушкина в Михайловском будут праздновать три дня

Александр Котов: За каждой спасенной жизнью стоит нелегкий труд медицинских работников

Сильная жара ожидается в Псковской области в ближайшие три дня