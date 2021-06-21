Политика

Путин призвал провести выборы открыто и честно

Выборы в Государственную Думу необходимо провести так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности, - открыто и честно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VII созыва 21 июня.

Фото: пресс-служба Кремля.

«До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность - провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов, - сказал Владимир Путин. - Для всех нас - для общества, для уверенного развития страны - важно, чтобы состав будущей - восьмой Думы объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России. Повторю: наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону».

Кроме того, глава государства подчеркнул, что предстоящие выборы в Госдуму должны пройти без взаимных обвинений и пустых обещаний, а естественная конкуренция должна выражаться в цивилизованной дискуссии, пишет РИА Новости.

«Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону. Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний», - подчеркнул он.

Напомним, выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября.