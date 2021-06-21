Политика

Александр Козловский прокомментировал встречу Владимира Путина с депутатами Госдумы

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в соцсетях прокомментировал итоги состоявшейся накануне встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами нижней палаты VII созыва.

«В ходе встречи президента страны Владимира Путина с депутатами Госдумы VII созыва было приятно услышать положительную оценку нашей пятилетней работы. Глава государства подчеркнул, что качество принимаемых нами законопроектов значительно возросло, при этом темпы проработки и принятия самые высокие», - отметил депутат.



«Наша работа в нетипичных условиях пандемии только еще раз подтверждает работоспособность депутатского корпуса. Большинство депутатов Госдумы – представители партии "Единая Россия", поэтому за нами должна быть двойная ответственность. Именно поэтому, обращаясь к парламентариям, глава государства сделал акцент на прозрачности, конгруэнтности и открытости предстоящих выборов депутатов нового созыва», - подчеркнул Александр Козловский.

Получив кредит доверия от людей, парламентарии VIII созыва Госдумы смогут уверенно решать поставленные задачи, убежден он.