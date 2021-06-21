Политика

Алексей Севастьянов об итогах работы регионального парламента VI созыва

Представляем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», вышедшей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 июня. Гостем студии стал депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, замруководителя фракции «Единой России» Алексей Севастьянов. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним об итогах работы нынешнего созыва регионального парламента и необходимости вакцинации от коронавируса.

Александр Савенко: Алексей Анатольевич, как прошла последняя сессия? Каковы основные итоги работы в областном Собрании? Как к этому следует относиться?

Алексей Севастьянов: Честно говоря, этот созыв пролетел очень быстро.

Александр Савенко: Пять лет.

Алексей Севастьянов: Пять лет за спиной. И, действительно, на последней сессии в какой-то момент я задумался об этом, что прошло еще пять лет законотворческой работы в стараниях сделать нашу жизнь лучше. Задался вопросом, что получилось, а что нет. Могу сказать, что мне не стыдно за эти 5 лет.

Многое, конечно, еще предстоит сделать. Скажем так, не все задачи решены.

Александр Савенко: Много предстоит сделать еще и потому, думаю, что округ становится иным. Количество депутатов областного Собрания сократилось с 44 до 26. Соответственно, становится 13 одномандатных округов вместо 22. Округа становятся больше. У вас несколько иной округ, несколько иной состав избирателей. Какие появляются новые направления работы? Какие перспективы видите в связи с тем, что теперь другая территория и другой состав избирателей?

Алексей Севастьянов: Действительно, территория стала значительно больше. Это другая территория, это другие люди, это другие проблемы. Я напомню, что если раньше в мой округ входили Лепеши, Болото, Лисьи Горки, Любятово, Псковкирпич, то сейчас плюсом почти весь центр города. И проблемы здесь абсолютно другие. Здесь их также достаточно, несмотря расположение.

Если наши центральные улицы приводятся в порядок, то во дворах очень много заброшенных архитектурных памятников, которые стоят бесхозные. Я вижу, что это серьезная проблема, на которой хотелось бы сфокусировать свое внимание. Это как бельмо на глазу всего города.

Александр Савенко: В этот коронавирусный год изменились ли заботы людей, их отношение к проблемам? Может быть, что прежде волновало людей, сейчас ушло на второй план из-за коронавирусной угрозы?

Алексей Севастьянов: Проблемы никуда не ушли. Коронавирус не может отменить проблемы. Мне кажется, мы вместе стали чуть-чуть сдержаннее, чуть-чуть терпимее. Угроза абсолютно рядом, среди нас, и она уносит жизни, уносит здоровье.

Мне кажется, в людях стало больше понимания, больше сдержанности. Все понимают, что в этих условиях все работают по-другому, все живут по-другому.

Всех волнует чистая вода, всех волнует газ в домах, детские площадки, дворовые проезды. Мы все хотим жить лучше. Это абсолютно оправданно.

Александр Савенко: Тема вакцинации сейчас присутствует в разговоре с избирателями? Люди делятся своими сомнениями, мыслями?

Алексей Севастьянов: Да, такие вещи присутствуют.

Александр Савенко: Что отвечаете?

Алексей Севастьянов: Я всегда говорю о том, что надо вакцинироваться. Кто-то говорит, что это не нужно, что это все надутое. Но я переболел ковидом. Слава Богу, не в столь тяжелой форме. Но тем не менее две недели в больнице пролежал. И я видел, что происходит в соседних палатах, на соседних койках.

Уважаемые псковичи, надо прививаться. Надо отодвинуть эту угрозу от наших семей. Должны привиться все. Это мое мнение.

У меня сейчас достаточно антител. Регулярно делаю тесты, их количество сокращается, поэтому в ближайшие месяцы обязательно сделаю прививку.

Александр Савенко: Среди коллег-журналистов принято говорить, что вы рупор «Единой России» в областном Собрании, не даете спуску оппонентам, считаете необходимым ответить на выпады, высказывания в адрес партии. С другой стороны, как не раз наблюдали на парламентских часах, к депутатам приходят сотрудники администрации области, другие ответственные лица из органов исполнительной власти, вы всегда считаете необходимым вставить свои пять копеек по обсуждаемым там темам. Как вы определяете свое амплуа в областном Собрании? Ограничивается ли оно этой ролью - рупора «Единой России», критика органов исполнительной властью? Или есть еще что-то в вашем депутатском облике, депутатском амплуа, на что я не обратил внимание? Кто вы, Алексей Севастьянов, в областном Собрании?

Алексей Севастьянов: Я депутат областного Собрания по округу №3 на территории города Пскова. В областном Собрании, в первую очередь, решаю вопросы всего субъекта. Но мне ближе интересы моего округа. Будь то электрификация, будь то вопрос вопрос вывоза мусора и так далее - это все касается моего округа. И я вижу, где власть, скажем мягко, недорабатывает.

Что касается политических оппонентов. Меня сильно раздражает пустой политический пиар, громкие заявления. Когда они звучат от людей, которые в этом не все понимают, это раздражает еще больше.

Александр Савенко: Более того, на последней сессии ваш коллега, спикер областного Собрания Александр Котов обратился к одному из представителей оппозиции и спросил, не пришло ли время сказать спасибо органам власти - бюджет стал больше.

Алексей Севастьянов: Сейчас оппозиции тяжелее становится. Средства выделяются, потому что ведется мобилизационная работа со стороны администрации региона, правительства РФ в период коронавируса. Всегда бы так работали! Чтобы так быстро и стремительно принимались законы, правильные решения, постановления. Эти 1,5-2 года все отработали очень честно, на мой взгляд.

Александр Савенко: Депутаты больше не будут собираться вместе. Не означает ли это все, что работа депутата закончена? Или, несмотря на то, что сессия прошла, фактически стартовала избирательная кампания, депутаты продолжают работу в округах? И если да, как вы видите свою работу в эти три месяца, до выборов?

Алексей Севастьянов: У всех моих коллег-депутатов сейчас прекрасная возможность заняться своими прямыми депутатскими делами в округе. Даже у тех, кто дальше не будет продолжать политическую деятельность. Мы - действующие депутаты. И должны отдавать себе отчет в том, что это наша ответственность. Сейчас самое хорошее время поработать в своем округе. Сейчас есть, чем заниматься.

Дорогие друзья, дорогие коллеги, три месяца мы должны активно поработать. Даже те, кто не идет на выборы. Чтобы нам не было стыдно.