Политика

Утвержден план подготовки и проведения выборов Псковского областного Собрания 7-го созыва

Утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, выдвижение кандидатов и списков кандидатов проходит с 18 июня по 17 июля, заверение списка кандидатов избиркомом — в трехдневный срок со дня приема документов. Предоставление документов для регистрации кандидатов и списков будет проходить с 25 июля до 9 августа, а регистрация (либо отказ в регистрации) - не позднее чем через 10 дней со дня приема документов, до 18 августа.

Период предвыборной агитации определен с 21 августа до 00.00 17 сентября.

Жеребьевка по распределению эфирного времени должна состояться не позднее 19 августа, а публикация предвыборных программ партий — не позднее 8 сентября.

Голосование будет проводиться 17, 18 и 19 сентября с 8.00 до 20.00. Сроки подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (ТИК, МФЦ, ЕПГУ) — с 2 августа по 13 сентября. Срок подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (УИК) — с 8 по 13 сентября.

С полной версией плана мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.