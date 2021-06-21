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Политика

Андрей Маковский: Партия «Новые люди» - это команда практиков

23.06.2021 10:45|ПсковКомментариев: 0

Андрей Маковский – это свой человек для Псковской области. Он занят практической работой по защите прав трудящихся в областном профсоюзе, преподает в ПсковГУ, а также известен своей активной общественной позицией. Андрей участвует в избирательной кампании 2021 года от политической партии «Новые люди».

 

На фото: Андрей Маковский

- Андрей, а почему вы решили участвовать в выборах именно от партии «Новые люди»?

- Основная часть жителей Псковской области живет все беднее, проблемы накапливаются. «Новые люди» - это новые подходы и новые идеи. На меня лично большое впечатление произвел основатель партии Алексеем Нечаев. Это – настоящий лидер, профессионал в бизнесе, и очень неравнодушный человек, который мыслит стратегически. Вся наша семья связана со сферой образования. У нас династия преподавателей. И поэтому я был впечатлен той программой бизнес-образования, которую уже несколько лет осуществляет в регионах фонд «Капитаны», созданный Алексеем Нечаевым. Это программа – образования студентов бизнесу. В этой программе есть всё то, чего так не хватает нашему традиционному образованию – получение практических навыков, которые можно применить в жизни, тесная связь с реальностью, отсутствие формализма и поощрение самостоятельного мышления.

Мне также импонирует участие в «Новых людях» экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, известной своими смелыми политическими решениями. Да это тот самый, известный мэр из Якутии. Она пример того, что в российских условиях мэром города может стать честный, искренний и компетентный человек, который способен в короткие сроки решить множество застарелых проблем. И то, что она влилась в партию, показывает – «Новые люди» - это команда практиков. Основная задача партии – создание условий для появления в России обширного «среднего класса». Я разделяю эту цель.

На фото: Андрей Маковский

- А кто должен стать основой такого «среднего класса»?

- В моей семье есть и преподаватели, и военные, и хочу отметить, что государственная поддержка разнится. Последний год продемонстрировал, что государство должно уделять внимание медикам и всем тем категориям граждан, которые служат нашему обществу. Я с большим уважением отношусь к энергетикам, людям труда, производственникам. Как говориться, если певец или блогер не выйдет на работу, ничего не случится, а вот, если сантехники не выйдут на работу, то мы захлебнемся. Считаю, что все эти слои общества должны быть фундаментом финансово независимого «среднего класса». И каждое решение, которое принимает власть, каждая бумажка, которую подписывает чиновник, должна так или иначе работать на эту цель.

- Готовы ли предложить какие-то конкретные шаги для этого?

- Нам нужно доработать меры государственной поддержки для врачей, преподавателей, работников социальной сферы. Обучение подрастающего поколения и спасение жизни людей – это и есть служба обществу и служба государству, в самом высоком значении этого слова. Недопустима лукавая статистика, когда учитель в районе Псковской области имеет оклад от 12 до 14 тысяч рублей, а в отчете о средней зарплате педагога значатся цифры 20-30 тысяч. При этом умалчивается, что для этого приходится брать две-три ставки. Программы «Земский учитель» и «Земский врач» необходимо распространять и на малые города. Государство обязано помогать молодым специалистам решать жилищный вопрос, брать на себя часть выплат по ипотеке.

Особое внимание должно уделяться соблюдению трудовых прав граждан. Премии, оплата за вредность производства не должны входить в минимальный размер оплаты труда. Снижение уровня безработицы – лучшая прививка от стагнации. Есть инициатива реанимировать законопроект, закрепляющий социальные гарантии за призывниками, в частности, сохранение рабочего места. Призываясь в армию, молодой человек не должен терять свое рабочее место.

Нужно существенно пересмотреть подход к предпринимательству: малый и средний бизнес - это тяжелый труд, и власть обязана относиться к нему максимально бережно. Нам необходим рост во всех сферах, и ценно то, что партия «Новые люди» ориентирована как раз на решение этой задачи. Реальный рост зарплат, реальный рост доходов – это то, чего ждут все жители Псковской области. При этом, естественно, не допустим резкого роста цен на лекарства, продукты, ЖКХ.

- Насколько все-таки эта цель достижима?

- Достижима! Нужно работать на конкретный результат. У нашего региона огромный потенциал, Псковская область справлялась и с задачами потяжелее. Каждая из названных проблем имеет решение. Просто надо действовать системно, поэтапно, шаг за шагом. Партия «Новые люди» понимает, как добиться заявленных целей.

Подготовлено пресс-службой Псковского регионального отделения партии  «Новые люди»

Теги: #выборы #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
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