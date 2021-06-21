Политика

«Собственной персоной» с Игорем Дитрихом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 23 июня.

Гостем студии стал депутат Псковского областного Собрания (округ №15), член комитета по труду и социальной политике, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним работу регионального парламента VI созыва, финансирование системы здравоохранения, обеспечение жильем медиков, совершенствование системы заработной платы медперсонала, а также поддержанную депутатами областного Собрания федеральную инициативу о применении лекарств офф-лейбл при лечении детей от онкозаболеваний.

Кроме того, Игорь Дитрих рассказал о выборах в областное Собрание VII созыва, работе в избирательном округе и поделится своим мнением о вакцинации населения от коронавируса.