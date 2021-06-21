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Политические партии обсудят старт избирательной кампании в Пскове

24.06.2021 08:00|ПсковКомментариев: 0

Круглый стол «Политические партии на старте избирательной кампании. Политическая карта страны», организованный Избирательной комиссией Псковской области, пройдет в Пскове сегодня, 24 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Откроет мероприятие председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, с приветственным словом к участникам круглого стола обратиться председатель Общественного совета при облизбиркоме Максим Костиков.

По теме круглого стола выступят политтехнолог Петр Бычков, директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Представители политических партий обсудят стартовые условия перед Единым днем голосования. Кроме того, участники круглого стола поговорят о новых подходах в организации выборов: многодневном голосовании, работе в условиях коронавируса, регламенте работы в интернете, легитимизации выборного процесса.

Теги: #псков #избирательная комиссия Псковской области #облизбирком
Источник: Псковская Лента Новостей
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