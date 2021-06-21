Политика

Александр Козловский: Программа «Единой России» будет дополнена народными инициативами

Выступление президента Владимира Путина на XX съезде «Единой России» говорит о том, что глава государства считает партию важнейшей политической силой в стране, помощником в реализации стратегии развития России и исполнении послания президента Федеральному собранию. Об этом в среду заявил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский. Он отметил, что именно Послание президента легло в основу предвыборной программы «Единой России».

«В кратчайший срок инициативы главы государства принимали форму законопроектов, которые после детального обсуждения и проработки получили статус законов. Они уже работают и приносят пользу людям. Предвыборная программа нашей партии в ближайшее время будет дополнена народными инициативами», - заключил Александр Козловский.