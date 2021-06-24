Политика

Политтехнолог: Сейчас политические партии бегают за кандидатами

Все политические партии ищут кандидатов, а не наоборот, заявил политтехнолог Петр Бычков в ходе круглого стола «Политические партии на старте избирательной кампании. Политическая карта страны» в Пскове 24 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Смотрю на кампанию по регионам, особенно по Северо-Западу, и понимаю, что никакой новизны нет, - отметил он. - В стране практически нет лиц, которые можно встроить в списки политических партий первыми номерами, чтобы хоть как-то улучшить результат партии на федеральном уровне. Политические бренды не формируются за год. За год раскачать партию практически невозможно».

По его словам, присутствует «кризис кандидатов». «Кандидатов нет, от этого идет такой пессимистичный прогноз. Сейчас все политические партии ищут кандидатов. Не кандидаты ищут политические партии, а политические партии бегают за кандидатами, умоляют их принять участие в выборах. Еще и деньги им пытаются давать», - продолжил Дмитрий Бычков.