Политика

Начинается трансляция программы «Сообразим на троих»

Трансляция программы «Сообразим на троих» начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят с радиослушателями актуальные темы общественно-политической жизни, прежде всего, стартующую кампанию по выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и смело высказывайте свое мнение.

Трансляция завершена.