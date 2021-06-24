Политика

Олег Брячак: «Справедливая Россия» не ставит перед собой космических целей

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в эфире «Эхо Москвы» в Пскове рассказал об предвыборной кампании партии и ожиданиях за 100 дней до Единого дня голосования.

«100 дней до выборов - это такая точка отсчета, когда партии начинают разворачивать предвыборные кампании и идти к людям. И представители некоторых партий выйдут с теми же обещаниями, что и 20, и 15 лет назад. Вы знаете, о ком я говорю. Людям опять будут предлагать светлое будущее, но в будущем времени. Мы так работать не планируем!» - заявил Олег Брячак.

Лидер «Справедливой России» подчеркнул, что партия сделает акцент на конкретных результатах в различных сферах общественной деятельности и добрых делах, которые организуют на местах ее отделения и депутаты. «Завтраками кормить избирателей не нужно. Это неправильно», - добавил Олег Брячак.

По словам гостя студии, на все 13 одномандатных округов в этот раз партия выставила сразу несколько претендентов. «Раньше было тяжело подобрать депутатов для выборов в областное Собрание. Многие не верили в шансы на прохождение. Но теперь ситуация меняется, и я искренне надеюсь, что наши граждане поверят в нас. Мы можем менять ситуацию не путем хождения за баламутами, которые выводят людей на улицы и подставляют их под резиновые дубинки и уголовные статьи. Мы будем защищать интересы избирателей законным путем, через выборы!» - сказал политик.

Он также отметил, что партия не ставит перед собой космических целей и не планирует совершать прорывы в науке и спорте. «Это может показаться банальным, но наша цель - создать общество из счастливых, богатых и здоровых граждан. Только на таких гражданах может стоять непобедимая страна», - продолжил Олег Брячак.

Он призвал избирателей активнее приходить на голосование и подчеркнул, что, по данным партийного опроса, 30% жителей региона поддерживают «Справедливую Россию». Как считает Олег Брячак, единственным препятствием на выборах может стать низкая явка избирателей. «На выборы, скорее всего, придет незначительная часть избирателей, а большинство решит, что им важнее их огород, а от их мнения на выборах ничего не зависит. Но ведь это не так!» - обратился к избирателям Олег Брячак.