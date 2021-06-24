Политика

Олег Брячак: «Справедливая Россия» будет вести предвыборную кампанию без агрессии

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в эфире «Эхо Москвы» в Пскове заявил, что партия не планирует вести агрессивную предвыборную кампанию и не собирается «психологически продавливать конкурентов».

«Мы уже вели такие политические игры в 2017 году. Тогда так называемые "черные" технологии доходили даже до физических угроз. Но это не совсем правильно. Да, может быть, азартная борьба приемлема для политиков помоложе, но мы сейчас придерживаемся другой стратегии», - сказал Олег Брячак.

Лидер справедливороссов подчеркнул, что партия планирует строить кампанию не на промахах оппонентов, а на демонстрации результатов, которых добились ее представители.

Олег Брячак добавил, что по результатам партийного опроса он, как лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», на данный момент имеет самую высокую известность в регионе после депутата Госдумы, секретаря Псковского реготделения «Единой России» Александра Козловского. Именно его Олег Брячак назвал своим серьезным конкурентом на грядущих выборах в Государственную думу.

«У меня есть опыт. Если человек только поднимается по жизни, то он никогда не получит жизненного опыта. Он приобретается только в проблемах. А

я прожил в них 10 лет и научился правильно вести дела и выбирать партнеров», - заключил Олег Брячак.