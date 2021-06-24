Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
Компьютерная академия «ШАГ» - возможности для будущего
Сохраним планету вместе
Профсоюзный акцент
«Зенча» идем на завод
Ужин на свежем воздухе
Факторинг: отсрочка платежа отменяется
Телефон прямого эфира 56-73-72
чем занять ребенка летом
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Политика 24.06.2021 12:479 «Единая Россия» утвердила списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания 24.06.2021 15:241 Жителям Псковской области раздают подарки от Жириновского 24.06.2021 15:100 Олег Брячак: «Справедливая Россия» будет вести предвыборную кампанию без агрессии 24.06.2021 14:110 «Сообразим на троих»: Партии на низком старте избирательной кампании. ВИДЕО 24.06.2021 14:092 Олег Брячак: «Справедливая Россия» не ставит перед собой космических целей 24.06.2021 13:371 Прилепин и Зюганов планируют обсудить создание коалиции между партиями
 
 
 
Самое популярное 22.06.2021 20:3338 Псковский губернатор подписал указ о новых ограничениях из-за коронавируса 20.06.2021 22:2727 Михаил Ведерников назвал критической ситуацию с коронавирусом в Псковской области 17.06.2021 14:144 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 22.06.2021 16:354 Главный пульмонолог Псковской области рассказала о новых симптомах коронавируса 24.06.2021 11:3110 Роспотребнадзор уточнил, при каких условиях в Псковской области введут локдаун
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Олег Брячак: «Справедливая Россия» будет вести предвыборную кампанию без агрессии

24.06.2021 15:10|ПсковКомментариев: 0

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в эфире «Эхо Москвы» в Пскове заявил, что партия не планирует вести агрессивную предвыборную кампанию и не собирается «психологически продавливать конкурентов».

«Мы уже вели такие политические игры в 2017 году. Тогда так называемые "черные" технологии доходили даже до физических угроз. Но это не совсем правильно. Да, может быть, азартная борьба приемлема для политиков помоложе, но мы сейчас придерживаемся другой стратегии», - сказал Олег Брячак.

Лидер справедливороссов подчеркнул, что партия планирует строить кампанию не на промахах оппонентов, а на демонстрации результатов, которых добились ее представители.

Олег Брячак добавил, что по результатам партийного опроса он, как лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», на данный момент имеет самую высокую известность в регионе после депутата Госдумы, секретаря Псковского реготделения «Единой России» Александра Козловского. Именно его Олег Брячак назвал своим серьезным конкурентом на грядущих выборах в Государственную думу.

«У меня есть опыт. Если человек только поднимается по жизни, то он никогда не получит жизненного опыта. Он приобретается только в проблемах. А 
я прожил в них 10 лет и научился правильно вести дела и выбирать партнеров», - заключил Олег Брячак.

Теги: #Справедливая Россия #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы отстранение граждан от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса?
В опросе приняло участие 645 человек
24.06.2021, 16:020 Водоемы Псковской области прогрелись до +26°C 24.06.2021, 15:590 Три псковских коммуниста могут войти в список КПРФ на выборах в Госдуму 24.06.2021, 15:440 Руины в центре Пскова планируют сделать «местом силы» 24.06.2021, 15:420 Подать заявку на конкурс профессионалов в индустрии туризма могут псковичи
24.06.2021, 15:241 Жителям Псковской области раздают подарки от Жириновского 24.06.2021, 15:230 Руководитель «Псковстройпроекта» получил медаль от президента России 24.06.2021, 15:100 Олег Брячак: «Справедливая Россия» будет вести предвыборную кампанию без агрессии 24.06.2021, 15:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Востребованность ИТ-специальностей»
24.06.2021, 14:572 Вопрос обязательной вакцинации работников ряда сфер прорабатывается - Александр Нестерук 24.06.2021, 14:520 Двух мужчин осудили за кражу трактора в Опочецком районе 24.06.2021, 14:417 Алексей Севастьянов сделал прививку от коронавируса 24.06.2021, 14:230 В «Псковэнергосбыте» напомнили о формате передачи показаний в SMS
24.06.2021, 14:220 Отец ребенка-инвалида из Пустошки продал опасный спирт и получил штраф 24.06.2021, 14:200 Александр Нестерук: Псковичи вправе выбрать любую из российских вакцин от COVID-19 24.06.2021, 14:170 Tele2 рассказала о развитии подходов к взаимодействию с клиентами 24.06.2021, 14:130 В Кремле заявили, что избегающим вакцинации придется искать новую работу
24.06.2021, 14:110 «Сообразим на троих»: Партии на низком старте избирательной кампании. ВИДЕО 24.06.2021, 14:092 Олег Брячак: «Справедливая Россия» не ставит перед собой космических целей 24.06.2021, 14:000 Ключ к мечте 24.06.2021, 13:530 Фальшивые деньги поступили из районов в Псков и Великие Луки
24.06.2021, 13:480 Востребованность IТ-специальностей станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 24.06.2021, 13:371 Прилепин и Зюганов планируют обсудить создание коалиции между партиями 24.06.2021, 13:151 Четвертая волна коронавируса в Псковской области может начаться в сентябре 24.06.2021, 13:040 Начинается трансляция программы «Сообразим на троих»
24.06.2021, 12:479 «Единая Россия» утвердила списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания 24.06.2021, 12:400 Мужчина утонул в Усвятском районе 24.06.2021, 12:313 Александр Козловский: «Единая Россия» может справиться с любыми вызовами 24.06.2021, 12:260 ПЛН-ТВ: Нужно ли в Пскове сократить рабочий день из-за жары?
24.06.2021, 12:252 Псковской области повезло с представителями ее интересов в СФ и Госдуме — Михаил Ведерников 24.06.2021, 12:101 Роспотребнадзор: Такого масштаба ПЦР-тестирований в истории еще не было 24.06.2021, 12:088 Андрей Турчак: Партии «Единая Россия» есть, с чем идти к людям 24.06.2021, 12:000 Подарок псковским дачникам: пять причин побывать в новом садовом центре
24.06.2021, 12:000 «Сообразим на троих»:  Партии на старте избирательной кампании 24.06.2021, 11:550 Политтехнолог: Сейчас политические партии бегают за кандидатами 24.06.2021, 11:420 Поломки автомобильного кондиционера: кто виноват и что делать? 24.06.2021, 11:385 Еще пять человек скончались в Псковской области из-за COVID-19
24.06.2021, 11:370 ВЦИОМ: Своей жизнью недоволен каждый третий россиянин среднего возраста 24.06.2021, 11:3110 Роспотребнадзор уточнил, при каких условиях в Псковской области введут локдаун 24.06.2021, 11:240 Иностранцы понесут уголовную ответственность за незаконный въезд в Псковскую область 24.06.2021, 11:191 В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных
24.06.2021, 11:155 Ситуация с коронавирусом в Псковской области развивается по неблагоприятному сценарию - Александр Нестерук 24.06.2021, 11:023 Автобусы большого класса начнут курсировать в Великих Луках с 1 июля 24.06.2021, 11:001 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Ситуация с коронавирусом и вакцинацией в Псковской области» 24.06.2021, 11:001 Политолог: Мы на пороге глобальных изменений в раскладах политических сил
24.06.2021, 10:591 Спасение от жары: «Стройбаза на Алмазной» приглашает псковичей за самым необходимым этим летом 24.06.2021, 10:5710 Реплика Донецкого: Вакцинация и казус артиста Бероева 24.06.2021, 10:442 Пскович попался на краже алкоголя из магазина 24.06.2021, 10:137 Ситуация с коронавирусом и вакцинацией станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН
24.06.2021, 10:100 Двух воров осудили в Дедовичском районе 24.06.2021, 09:570 Автомобиль «Киа» сгорел ночью в Невеле 24.06.2021, 09:470 «Гайд-парк»: Олег Брячак о планах псковских эсеров за 100 дней до больших выборов 24.06.2021, 09:390 Фура врезалась в «Дэу Матиз» на трассе в Островском районе
24.06.2021, 09:371 Причиной ночного пожара в Борисовичах стало короткое замыкание 24.06.2021, 09:250 Дорожные работы на улице Алтаева в Пскове вновь перенесли 24.06.2021, 09:210 Водитель ВАЗа врезался в опору ЛЭП в Гдове 24.06.2021, 09:160 Выпущенное в Пскове оборудование будет стоять на АЭС в Финляндии
24.06.2021, 09:011 «Бодрее» надо говорить бодрее 24.06.2021, 08:550 19 взрывоопасных предметов обнаружили в Псковском районе 24.06.2021, 08:403 В России подорожали масло, гречка и сахар 24.06.2021, 08:211 Требования по подтверждению безопасности игрушек просят снизить в России
24.06.2021, 08:000 Политические партии обсудят старт избирательной кампании в Пскове 24.06.2021, 07:383 ВОЗ дала рекомендации по вакцинации детей от коронавируса 24.06.2021, 07:190 В России зафиксировали рост цен на аренду загородных домов на 50% 24.06.2021, 06:560 В Гидрометцентре спрогнозировали спад жары на Северо-Западе
24.06.2021, 02:331 Двухэтажный дом сгорел в Борисовичах. ВИДЕО 24.06.2021, 00:381 Умер легендарный диктор советского телевидения Виктор Балашов 24.06.2021, 00:300 Стали известны все пары 1/8 финала на Евро-2020 23.06.2021, 22:514 Минобрнауки оценило идею о допуске к занятиям только привитых студентов
23.06.2021, 22:450 Дмитрий Шахов: Публикация списка бойцов 141-й дивизии РККА - памятник героизму целого поколения 23.06.2021, 21:470 В России ужесточают правила оборота оружия 23.06.2021, 21:270 ФСБ задержала топ-менеджера российской авиакомпании 23.06.2021, 21:052 В Пскове прошло первое заседание оргкомитета по подготовке мероприятий в честь 300-летия прокуратуры
23.06.2021, 20:530 Заключенные изготовили беседку для дома престарелых в Псковской области 23.06.2021, 20:521 Александр Котов побывал с рабочей поездкой в порховских деревнях Полоное и Славковичи 23.06.2021, 20:230 Франция ввела обязательный карантин для россиян 23.06.2021, 19:590 Сэкономить при покупке творога и сулугуни «Прасковья Молочкова» в «Магните» смогут псковичи
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.