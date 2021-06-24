Политика

Олег Брячак: Политики пытаются списывать свои недоработки на давление администрации

Депутат Псковской городской Думы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове опроверг давление на депутатов и потенциальных кандидатов на грядущих выборах со стороны администрации региона.

«Давление со стороны администрации области отсутствует полностью. Если кто-то из политиков об этом говорит, то это неправда. Кто-то пытается списывать на администрацию региона свои огрехи и недоработки», - заявил Олег Брячак.

Он назвал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова менеджером высшего класса и подчеркнул, что именно ему принадлежат заслуги в преображении региона.

«Говорить о давлении со стороны администрации стороны некрасиво. Мы, наоборот, должны поддерживать руководство нашего региона. Мы с Михаилом Ведерниковым часто созваниваемся даже поздно вечером, чтобы обсудить вопросы нашей работы, возникающие проблемы и вопросы от руководителей муниципальных образований области», - рассказал депутат.

Также Олег Брячак дал свою оценку местным руководителям - главе города Елене Полонской и главе администрации Пскова Александру Братчикову. Если о работе главы города он высказался крайне критически, то сити-менеджеру, напротив, дал комплиментарные оценки, отметив грамотно выстроенную структуру администрации и оперативную реакцию на обращения граждан.