Политика

Жителям Псковской области раздают подарки от Жириновского

Жителям Псковской области раздают подарки от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте лидера фракции ЛДПР в региональном парламенте Антона Минакова.

«Автобус ЛДПР продолжает работу в Псковской области, - написал Антон Минаков. - Собрали большое количество обращений граждан, раздали партийные сувениры и пообщались с местными жителями. Огромное спасибо всем за поддержку! Едем ко всем, слышим каждого!»

В числе сувениров: футболки, кепки, дезодоранты и прочая атрибутика с символикой партии.

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Напомним, что ЛДПР раздают сувениры потенциальным избирателям с середины 90-х годов.