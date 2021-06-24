Политика

Вице-спикер Госдумы Лебедев решил не участвовать в предстоящих выборах

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил о переменах в своей профессиональной деятельности. Он принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить свое участие в политической жизни страны. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Лебедев уточнил, что думал об этом несколько месяцев и согласовал все с партией. «Считаю, что 20 лет работы в парламенте прошли достаточно содержательно. От всей души благодарю избирателей, которые все эти годы голосовали за ЛДПР, давая возможность нашим депутатам работать в муниципальных и региональных органах власти, а также в Государственной думе — все семь созывов», — приводит слова Лебедева РИА Новости. При это он не пояснил, чем собирается заниматься дальше.

Выборы всех уровней, в том числе в нижнюю палату парламента, в 2021 году пройдут с 17 по 19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).

Лебедев — старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в Госдуме с 1999 года, с 2011-го занимает пост заместителя председателя.