Политика

Экс-эсер Владимир Панченко может войти в тройку лидеров списка КПРФ на выборах в региональный парламент

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Панченко, ранее покинувший ряды членов партии «Справедливая Россия», может войти в тройку лидеров списка КПРФ на выборах в региональных парламент. Об этом сообщил секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 25 июня.

«Он вышел из "Справедливой России", в данный момент идет как беспартийный. Панченко Владимир Юрьевич всегда голосовал как и наша фракция в областном Собрании. Мы достаточно давно совместно сотрудничаем, в том числе и в 2017 году, и в других избирательных кампаниях, находим общий язык», - рассказал Дмитрий Михайлов.

Планируется, что список возглавит лидер фракции КПРФ в областном Собрании Петр Алексеенко, а вторым номером пойдет сам Дмитрий Михайлов, третьим - Владимир Панченко.