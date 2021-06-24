Политика

Стали известны лидеры списка ЛДПР на выборах в Госдуму

Владимир Жириновский и Леонид Слуцкий возглавят список ЛДПР на выборах в Госдуму, передает РИА Новости. В пятницу в здании Института мировых цивилизаций в Москве состоялся предвыборный съезд партии.

Претендентами на мандаты в будущем составе нижней палаты парламента, которых должны утвердить делегаты предвыборного съезда, также стали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и депутаты нынешнего созыва Андрей Луговой, Сергей Каргинов и Ярослав Нилов.

Также Съезд ЛДПР утвердил состоящую из 100 пунктов программу партии, в которой содержатся предложения по реформированию парламентской системы, реформе федеративного устройства, национальной и внешней политике.

«Наша программа создавалась десятилетиями. Над ней трудились лучшие умы партии», - говорится в документе. В частности, в программе предлагается сократить состав Госдумы с 450 до 300 человек, создать 2-3-партийную систему, распустить Совет Федерации, сформировать 30 губерний и избирать судей.

В вопросе внешней политики в программе ЛДПР упоминается возвращение к границам СССР через референдумы.

Кроме того, в программе говорится о запрете «русофобской пропаганды», принятии законов о защите русского народа и русского языка.

Отдельно упоминается закон о лишении водителей автомобилей за вождение в нетрезвом состоянии.