Политика

Певица Татьяна Буланова примет участие в выборах в Госдуму

Певицу Татьяну Буланову включат в федеральный список партии «Родина» на выборах в Государственную думу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии. Возглавит список «Родины» председатель этой политической организации Алексей Журавлев.

«Также в список войдут, например, певица Татьяна Буланова и Герой России Андрей Богатов, известный по позывному Бродяга», — сообщили в партии.

Как отмечает Газета.ру, ранее стало известно, что экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова не прошла отбор кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области. Певица приняла участие в праймериз «Единой России», но по результатам предварительного голосования не набрала большого числа голосов.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Парламент избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.