Политика

Олег Брячак выдвинут от «Справедливой России» на выборы в Госдуму в псковском одномандатном округе

Председатель псковского отделения партии Олег Брячак выдвинут в качестве кандидата от партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» на выборы в Государственную Думу РФ по 148-му избирательному округу в Псковском одномандатном избирательном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Соответствующее решение принято на съезде партии 26 июня.

В общефедеральную часть федерального списка кандидатов вошли пять человек: Сергей Миронов, Евгений Прилепин, Геннадий Семигин, Владимир Меньшов, Александр Бабаков.

Олег Брячак также включен в региональную группу № 10 списка (Республика Карелия, Ленинградская область, Мурманская область, Псковская область) на третьей позиции.