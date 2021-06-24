Политика

Список кандидатов в Псковское областное Собрание от «Родина» возглавит ветеран ФСБ

Список кандидатов в Псковское областное Собрание депутатов от партии «Родина» возглавит ветеран ФСБ, кавалер ордена мужества Алексей Ракунов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель псковского регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев. Остальные кандидаты первой тройки определяются.

По общему федеральному списку из вип-персон войдут футболист Дмитрий Булыкин и певица Татьяна Буланова.

Павел Бикташев также прокомментировал решение о выдвижении Михаила Лебедика от «Родины» на выборы в Госдуму по одномандатному округу: «Михаил Аликович победил в одномандатном округе на выборах в городскую Думу, соперниками у него в свое время были директор "Горводоканала" и директор аэропорта. Один был выдвинут "Единой Россией", другой "Справедливой Россией"».