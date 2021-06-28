Политика

Я намереваюсь внести предложения для изменения качества жизни всего региона — Елена Лунгу

Мое решение участвовать в выборах в Псковское областное Собрание депутатов осознанное, оно не спонтанное. Я шла к этому много лет и основывала решение на моем отношении к людям и к их проблемам, а они обращаются ко мне не только по медицинским вопросам. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала врач ковид-бригады, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского районного собрания Елена Лунгу.

По словам Елены Лунгу, люди зачастую обращаются к ней и по социальным, и по бытовым проблемам. «Поэтому я пошла в волостные депутаты, кроме того, я являюсь районным депутатом», - сказала она.

Елена Лунгу подчеркнула, что она выдвигается на выборы в областное Собрание, поскольку намеревается «внести предложения для изменения качества жизни всего региона».

Она также рассказала, что избиратели обращаются к ней, в первую очередь, с проблемами, связанными с дорогами и дворовыми территориями.

«На моем округе победили два проекта по проекту формирования комфортной городской среды. До этого мы не раз выезжали на места, обсуждали проблемы с местными людьми, рассказывали, как можно проголосовать. И теперь будут облагорожены территории вокруг реки Милевки и на набережой реки Великой в Овсище. Я считаю, что к этим победам привело неравнодушие избирателей», - отметила Елена Лунгу.