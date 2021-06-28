Политика

Федеральную часть списка «Яблока» на выборах в Госдуму может единолично возглавить Николай Рыбаков

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков может единолично возглавить общефедеральную часть списка партии на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. Об этом заявил председатель ее федерального политического комитета Григорий Явлинский на предвыборном съезде партии «Яблоко» 3 июля.

Николай Рыбаков. Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

«В результате сложного обсуждения и альтернативного голосования политический комитет партии предлагает вам следующую предвыборную конструкцию: построить федеральный список таким образом, чтобы его центральная часть на этот раз впервые в истории нашей партии состояла из одного человека - председателя партии, а дальше весь федеральный список строится на равноправной основе между всеми регионами», - цитирует его ТАСС.

По словам Григория Явлинского, в партии хотят «уйти от президиума». «Теперь нет привилегированного класса в партии. Есть лидер, который символизирует. И этот лидер - председатель партии», - подчеркнул он.

«Вы сегодня будете внимательно рассматривать списки и увидите - мы сделали все возможное, чтобы в федеральном списке, особенно первые номера, которые имеют реальные шансы прохождения, были молодые люди. По состоянию на вчерашний день у нас средний возраст - чуть меньше 40 лет», - продолжил Григорий Явлинский. Он заметил, что таким образом партия намерена открыть политику для следующего поколения.

Такого же подхода, сказал Григорий Явлинский, партия придерживалась и при формировании списка одномандатников. «Да, мы хотим сформировать принципиально новую фракцию в Государственной Думе. Не из спортсменов, певиц уважаемых, даже не знаю, кого, а из молодых людей с хорошим образованием, которые профессионально хотят заниматься политикой», - отметил он. По мнению политика, у партии есть возможность преодолеть пятипроцентный барьер.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков отметил, что около 50 региональных групп в федеральном списке будут конкурировать между собой. «Состав фракции будет зависеть от того, как каждая группа себя проявит на выборах», - сказал он. Всего в состав федерального списка на съезде предложено включить 310 человек, 154 будут баллотироваться по одномандатным округам.

Отметим, что Григорий Явлинский выступил резко против избрания экс-главы ФАС России Игоря Артемьева лидером партийного списка, опасаясь, что от «Яблока» отвернется протестный электорат.