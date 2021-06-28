Политика

Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил о том, что не будет баллотироваться от «Яблока» на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале «Трансляция XXI съезда "Яблока"».

Григорий Явлинский. Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

«Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании», - говорится в сообщении.

Напомним, Григорий Явлинский ранее всегда возглавлял общефедеральной список партии на выборах в Госдуму.